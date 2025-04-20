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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تدمير مستودع وقود في مقاطعة خاركوف

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، عن تدمير مستودع وقود ومعدات هندسية روسية في مدينة فولتشانسك التابعة لمقاطعة خاركوف.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن الوحدة العسكرية، التي تُعتبر جزءًا من جهاز حرس الحدود الحكومي الأوكراني، قد استهدفت المستودع بنجاح، مما أسفر عن تدميره بالكامل.

في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية المستمرة التي تقوم بها أوكرانيا في مواجهة التصعيد الروسي في المنطقة. كما أفادت بأن هذا الهجوم يندرج ضمن الجهود الأوكرانية لتقليص قدرة القوات الروسية على اللوجستيات والإمدادات العسكرية داخل المناطق المحتلة.

أوكرانيا تدمير مستودع وقود مقاطعة خاركوف