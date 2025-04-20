بالتزامن مع بدء التوقيت الصيفي.. هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر؟

بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025، حرص الكثير من المواطنين على طرح التساؤلات حول إمكانية عودة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.

بداية التوقيت الصيفي في مصر 2025

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح 12:00 بعد منتصف الليل هي 1:00 صباحًا.

تطبيق التوقيت الصيفي

وأعلنت الجريدة الرسمية عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الحالى.

أضاف القرار، أن التطبيق يأتى في إطار نظام التوقيت الصيفي المعتمد وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، إذ سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق 24 أبريل 2025، ليصبح التوقيت الرسمي الساعة 1:00 صباحًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025 بدلًا من الساعة 12:00.

وتابع أن التعديل يأتي في ضوء ما نص عليه القانون بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتنظيم الوقت بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.

كما سيتم تلقائيًا التحديث على معظم الأجهزة الذكية، ولكن يُنصح بضبط التوقيت يدويًا في الأجهزة التي لا تقوم بالتحديث التلقائي.

يذكر أن هذا التوقيت سيستمر حتى نهاية آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم إعادة ضبط الساعة مرة أخرى للتوقيت الشتوي.

ترشيد استهلاك الكهرباء

يهدف هذا التغيير إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والاستفادة من ضوء الشمس لفترة أطول خلال اليوم.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتعتمد الدولة على نظام التوقيت الصيفي كوسيلة فعالة لتقليل استهلاك الطاقة، من خلال:

- تقليص الاعتماد على الإضاءة الصناعية.

- دعم خطط ترشيد الطاقة الكهربائية.

- زيادة الإنتاجية باستخدام ضوء النهار.

هل ستعود خطة تخفيف الأحمال الكهربائية؟

مع اقتراب فصل الصيف، تزايدت التساؤلات حول احتمالية عودة انقطاع الكهرباء أو تنفيذ خطة تخفيف الأحمال 2025، لكن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نفى هذا الأمر مؤكدًا أن الحكومة لن تلجأ إلى أي انقطاعات في التيار خلال موسم الصيف هذا العام.

كما أكد الحمصاني خلال تصريحات متلفزة إن الدولة ملتزمة بتوفير الكهرباء بشكل مستقر رغم التحديات، موضحًا أن الحكومة خصصت ميزانية لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.



وأشار إلى وجود خطة وطنية لدعم الشبكة القومية، تشمل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب الربط الكهربائي مع دول مثل السعودية.

تصريحات رسمية حول استقرار الكهرباء في صيف 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، إن فكرة العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025 المقبل ليست مطروحة، حيث تستهدف الحكومة تأمين الاحتياجات من الطاقة استعدادا لصيف 2025، وهناك اجتماعات بشكل دوري مع الوزارات المعنية كالبترول والكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة هذا الأمر.

ووفقا لتصريحات سابقة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أكد أن الدولة تعمل على جميع المستويات لضمان توفير الكهرباء بشكل منتظم ودون انقطاع خلال الصيف المقبل.

الكهرباء: لن يتم تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل

وفيما يتعلق بتخفيف الأحمال، شدد وزير الكهرباء على تأكيدات رئيس الوزراء السابقة بعدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، مع ضمان استمرارية التيار الكهربائي دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، في إطار خطة حكومية متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.

استعدادات وزارة الكهرباء لصيف 2025

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها المكثفة لاستقبال صيف 2025، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال، كما حدث في صيف العام الماضي.

وكشف المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تولي اهتماما كبيرا بالاستعداد التام لاستقبال الصيف خلال العام الجاري 2025، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تُعد الشبكة الكهربائية المصرية من بين الأكبر في المنطقة، إذ تتكون من 3 أقسام رئيسية هي محطات توليد الكهرباء، ومحطات النقل، وشركات التوزيع المنتشرة في المحافظات.

وأوضح استشاري الطاقة الكهربائية لـ القاهرة 24، أن الوزارة اضطرت خلال صيف 2024 إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بسبب تحديات في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، ولتفادي تكرار الأزمة اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الحاسمة، شملت تعزيز التعاون مع وزارة البترول لتأمين كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمة، وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تسهيل تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.

وأكد استشاري الطاقة الكهربائية أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تحقيق استقرار الشبكة، وتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف دون اللجوء لقطع الكهرباء، بما يعكس رؤية وزارة الكهرباء في تعزيز أمن الطاقة واستدامتها.

التوقيت الصيفي دون انقطاع للكهرباء

في ظل تأكيدات رسمية بالاستعداد الكامل لضمان استقرار شبكة الكهرباء طوال أشهر الصيف، يستعد المواطنون لتطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر دون قلق من تكرار أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية.

