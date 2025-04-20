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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية يسوع الملك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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في أجواء روحانية مفعمة بالفرح والرجاء، ترأس الأنبا باسيليوس، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

استقبال رسمي وشعبي 

كان في استقبال  الأنبا باسيليوس كل من الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، إلى جانب شمامسة الكاتدرائية وجموع غفيرة من أبناء الشعب الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة المقدسة.

عظة بعنوان “قيامة عجيبة”

خلال القداس الإلهي، ألقى عظة بعنوان “قيامة عجيبة”، تناول فيها معاني القيامة وعمق الرسالة الروحية التي تحملها، مؤكدًا على قوة الرجاء والانتصار على الموت من خلال قيامة المسيح.

البركة الرسولية وختام روحاني

واختتم صلاة القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية لجميع الحاضرين، مهنئًا إياهم بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالسلام والفرح.

تواصل دائم مع الشعب

ويأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام وحرص نيافة الأنبا باسيليوس على مشاركة أبناء الكاتدرائية فرحتهم في الأعياد المقدسة، تعزيزًا لأواصر المحبة والرعاية الروحية.


 

 

أقباط أقباط الإرثوذكس الأنبا باسيليوس عيد القيامه المجيد