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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الكرملين": جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب حلها دبلوماسيًا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعربت روسيا، السبت، عن دعمها الكامل لبدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة على أن جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تتم معالجتها من خلال القنوات الدبلوماسية.

وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا ترى أن الحوار المباشر بين طهران وواشنطن هو السبيل الأكثر فعالية لحل هذه القضايا الشائكة، مع الحفاظ على الأمن الإقليمي والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنظم هذه المسائل.

وأكد بيسكوف على أن روسيا تواصل دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية للمشاكل المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن حل هذه القضايا بعيدًا عن التصعيد العسكري أو العقوبات هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف المعنية.

وقد لاقت هذه التصريحات دعمًا من قبل العديد من الجهات الدولية التي ترى في الدبلوماسية الوسيلة الأمثل لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين جميع القضايا البرنامج النووي الإيراني دبلوماسيا