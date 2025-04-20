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الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم الأحد 20 أبريل وتوقعت الأبراج

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لكل برج صفات تخصه وعلى أساس صفاته تأتي سلوكياته مع الآخرين، ونعرض هنا توقعات الأبراج ليوم الأحد ٢٠ أبريل. 

الحمل 

عليك التخطيط الجيد. 

الثور

تمتع بثقة وقدرة على اتخاذ قرارات محسوبة.. فكن يقظا. 

الجوزاء 

كن مستعدا للتحديات ولديك طاقة بدنية ونفسية. 

السرطان 

اليوم مثالي..لنزهة لطيفة تنتهي بمفاجأة جميلة. 

الأسد 

وجه طاقتك لاستقبال الفرص. 

العذراء 

اليوم.. أنت جذاب وستلفت النظر. 

الميزان 

انتبه.. هناك من يحاول عرقلة تقدمك. 

العقرب 

أبشر.. تنتظرك نتائج مميزة اليوم. 

القوس 

يومك يمر بسلاسة وتشعر بالرضا الداخلي. 

الجدي 

تعزز علاقتك بالشريك. 

الدلو 

تشعر بالإنجاز لأعمالك لأنك ستشهد اليوم بفضل حماسك وطاقتك الإيجابية تحولا كبيرًا. 

الحوت 

لديك طاقة إيجابية.. استغلها كما لديك سعادة وفرحة. 

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