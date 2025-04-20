وزير الشئون النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الأحد 20/أبريل/2025 - 01:40 ص

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم،المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وتقدم المستشار محمود فوزي، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الوحدة الوطنية تُعد الركيزة الأساسية التي تجمع أبناء الشعب المصري بكل أطيافه، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التآخي والتعايش السلمي بين جميع أبنائها، في ظل ما تتمتع به من تاريخ عريق ومجتمع متماسك يسوده روح المحبة والسلام. وإن المواطنة هي شعار الدولة المصرية

وأشار إلى أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تلاحم شعبها ووحدة صفوفه، مؤكدًا أن ما يجمع المصريين من روابط راسخة عبر التاريخ هو الأساس الذي تبني عليه الدولة حاضرها ومستقبلها، وأن تعزيز مبادئ المواطنة والتعايش المشترك يأتي في صدارة أولويات الدولة، إيمانًا بأن الاستقرار ينطلق من وحدة المجتمع وتماسكه.

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