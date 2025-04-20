مصرع طفلين شقيقين بحادث انقلاب سيارة في البحيرة

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، عقب اصطدام قائدها بصخرة على جانب الطريق، تم نقل الجثتين مشرحة مستشفى بدر المركزى.

بلاغ بالحادث

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق ( قرية النجاح - مركز بدر) ووجود متوفيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة بدر انقلاب سيارة ملاكى على جانب الطريق ووفاة الطفلين " عمار تامر مبروك أبو قرين"، 8 سنوات وشقيقه "عمر"، 7 سنوات، متأثرين بإصابتهما وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

إصابة ضابط وخفير نظامي

وفي وقت سابق أصيب ضابط شرطة بإدارة الحماية المدنية بالبحيرة وخفير نظامي بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث إنقلاب السيارة التى كانا يستقلانها بترعة مجاورة لطريق (دسوق - دمنهور) بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة دوبل كابينة شرطة تابعة لإدارة الحماية المدنية بمياه ترعة أمام قرية الهوارية بطريق دمنهور دسوق وإصابة مستقليها.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة والحماية المدنية لمكان الحادث وتم انتشال السيارة من المجرى المائى، وتم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة نائب رئيس مدينة رشيد

وأصيب نائب رئيس مدينة رشيد وسكرتير المجلس ومسئول الأملاك وموظف الحسابات وسائق السيارة وأخر، اليوم السبت، إثر إصطدام سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل أثناء قيامهم بحملة رقابية على الأسواق.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة رشيد بوقوع حادث سير بين سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل بشارع الحرية بدائرة المركز وإصابة مستقلى السيارتين، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى رشيد العام.

وأسفر الحادث عن إصابة نائب رئيس مدينة رشيد وآخرين أثناء قيامهم بمتابعة سير العمل، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.