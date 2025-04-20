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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى عبده يكشف شرط حاسم من الخطيب لاستمرار كولر في الأهلي

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر
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كشف الكابتن مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، عن شرط حاسم وضعه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل استمرار المدرب السويسري مارسيل كولر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

شرط الخطيب  لاستمرار كولر

وأكد عبده في تصريحات إعلامية أن الخطيب يُصرّ على تحقيق نتائج إيجابية في دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على البطولات المحلية، كشرط رئيسي لتجديد الثقة في كولر.

وأوضح مصطفى عبده أن إدارة الأهلي تُقيّم أداء الجهاز الفني بشكل مستمر، خاصة في ظل التحديات القوية التي يواجهها الفريق محليًا وقاريًا، مشيرًا إلى أن الخطيب يؤمن بأهمية الاستقرار الفني، ولكن ليس على حساب النتائج.

ويُعد مارسيل كولر من أنجح المدربين في الفترة الأخيرة مع الأهلي، حيث حقق عدة بطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر. ومع ذلك، فإن التراجع في الأداء أو فقدان البطولات قد يدفع إدارة القلعة الحمراء لإعادة النظر في استمرار الجهاز الفني بقيادة كولر.

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