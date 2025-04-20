الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص يترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد

وسط أجواء مليئة بالايمان والروحانيات والفرح ترأس الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها خدمة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بحضور كثيف من الاقباط الذين حرصو على إحياء هذه المناسبة الدينية المقدسة.

أجواء روحانية فى صلوات قداس عيد القيامة المجيد

بدأت صلوات قداس عيد القيامة المجيد في أجواء روحانية عميقة، تخللتها الترانيم القبطية التي صدحت بها أصوات الشمامسة، فيما ارتفعت الشموع والصلوات تعبيرا عن الرجاء والفرح بقيامة السيد المسيح.

قداس عيد القيامة المجيد فى المنيا

قداس عيد القيامة المجيد في المنيا، حيث اصطحبت الأسر أطفالها لحضور قداس عيد القيامة المجيد وقام بعضهم بارتداء الزي الكنسي (للشمامسة).

وفود من القيادات التنفيذية تقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد

كما حرص المسلمون والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على حضور القداس وتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

تأمينات مكثفة فى محيط الكنائس

وشهد محيط الكنيسة تأمينا شاملا من قبل الأجهزة الأمنية، التي كثفت وجودها لضمان أجواء آمنة للمحتفلين، وسط تنظيم دقيق وتعاون من الجميع، ما ساهم في خروج القداس بصورة مبهجة تعكس وحدة وتماسك أبناء الكنيسة.

اجواء من الفرحة والمحبة فى قداس عيد القيامة المجيد

وامتلأت الكنيسة بمظاهر الزينة والأنوار، حيث تبادل الحاضرون التهاني، معبرين عن فرحتهم بحلول عيد القيامة، ومؤكدين على رسالته في نشر المحبة والسلام بين الجميع.