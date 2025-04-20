موجة حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة

الأحد 20/أبريل/2025 - 01:21 ص

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتجه إلى الارتفاع، موضحة أن الأجواء سوف تكون مشمسة طوال الأسبوع الجاري.

وقالت غانم في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "إن درجات الحرارة نهارا تتجه إلى الارتفاع وغدا سوف تكون العظمى على القاهرة 30 درجة".

وأضافت: "الأجواء ستكون مشمسة طوال الأسبوع الجاري ودرجة الحرارة تتجه إلى الارتفاع ومع حلول يوم الاثنين ستصل درجة الحرارة إلى 33 درجة وذروة الارتفاعات سوف نسجلها يوم الثلاثاء المقبل".

تفاصيل الموجة الحارة

وتابعت: "درجة الحرارة العظمي يوم الثلاثاء سوف تتراوح بين ى36-37 درجة والأجواء ستكون حارة وفي بعض المحافظات سوف تكون شديدة الحرارة".

وواصلت: "مع حلول يوم الأربعاء ستعود درجة الحرارة إلى 32 درجة وسوف تكون فترات النهار مائلة إلى الحرارة فيما ستكون فترات الليل معتدلة مع وجود برودة خفيفة في فترات الليل المتأخرة".

وأكملت: "درجات الحرارة ليلا تصل إلى 18 درجة وحتى لو خففنا الملابس نهارا سوف نحافظ ليلا على الملابس الخريفية ويجب أن نحذر من الأتربة والرمال المثارة خاصة يوم الثلاثاء".

واختتم: "حالة الطقس مستقرة خلال الأسبوع الجاري فيما عدا يوم الثلاثاء الذي سوف يشهد بعض التقلبات الجوية كما نحذر من الرمال المثارة والشبورة المائية في الصباح الباكر ولذلك يجب على قائدي السيارات القيادة بهدوء تام".