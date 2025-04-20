القبض على مدرب بلدية المحلة بعد دهس عامل دليفري بالهرم

الأحد 20/أبريل/2025 - 01:12 ص

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس السبت، القبض على لاعب الزمالك السابق والمدرب الحالي بنادي بلدية المحلة، صلاح عاشور، وذلك بعد تورطه في حادث دهـس عامل دليفري بشارع في الهرم.

وتسبب الحادث في إصابته بنزيف حاد في المخ.. وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بوصول عامل توصيل يبلغ من العمر 40 عامًا إلى أحد المستشفيات وهو يعاني من إصابة شديدة في الرأس نتيجة حادث سير.

التحقيق في ملابسات الحادث



وعلى الفور، توجه النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث الهرم، إلى مكان الواقعة لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

وتبيّن من المعاينة الأولية أن سيارة يقودها صلاح أحمد محمد عاشور – المعروف باسم صلاح عاشور – قد اصطدمت بالمجني عليه أثناء سيره، ما تسبب له بإصابة خطيرة في الرأس.



تحفظت قوات الأمن على السيارة والدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للاستدلال على ملابساته، وسُمع لأقوال شهود العيان الذين تواجدوا في المكان لحظة وقوع التصادم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.