غارات أمريكية مكثفة تستهدف مواقع في صنعاء والحديدة

شنّ الطيران الأمريكي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية وشهود عيان.

وأوضح الشهود أن الغارات استهدفت جبل نُقم شرق العاصمة، إضافة إلى حي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي المدينة، ما أسفر عن انفجارات عنيفة هزت العاصمة، وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في الأجواء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الضربات طالت أيضًا منطقة ضروان بمديرية بني حشيش، ومديريتي الحصن وبني مطر في محافظة صنعاء، دون الكشف عن حصيلة الخسائر.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف الطيران الأمريكي ميناء ومطار الحُديدة غربي اليمن، ضمن سلسلة هجمات جوية لم يُعلن حتى الآن عن نتائجها التفصيلية.

وبحسب تقارير إعلامية، نفذت القوات الأمريكية نحو ألف غارة جوية منذ منتصف مارس الماضي ضد أهداف تابعة للحوثيين، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية واسعة.

ويأتي هذا التصعيد عقب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام "القوة الساحقة" لحماية خطوط الملاحة الدولية ومنع الحوثيين من استهداف السفن في البحر الأحمر.