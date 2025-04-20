مسؤول روسي: القيادة الأمريكية تدرك الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا

صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، السبت، بأن القيادة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، تدرك جيدًا الأسباب الجذرية للصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن "المشاعر المعادية لروسيا المتجذرة لدى بعض الدوائر الغربية تراكمت على مدار سنوات، وأسهمت بشكل مباشر في تعقيد العلاقات الدولية وتغذية الأزمة الأوكرانية."

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو تأمل في أن تتبنى واشنطن نهجًا أكثر عقلانية في التعامل مع الملف الأوكراني، مؤكدًا أن استمرار الدعم الغربي لكييف لا يساهم في إحلال السلام، بل يزيد من تأجيج التوترات.