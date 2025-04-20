ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني: تسجيل 162 اشتباكًا خلال 24 ساعة وإسقاط 33 مسيّرة روسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، السبت، رصد 162 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 33 طائرة مسيّرة هجومية روسية من طراز "شاهد"، في مؤشر على استمرار حدة المواجهات والتصعيد العسكري على طول الخطوط الأمامية.

وأكدت هيئة الأركان أن المعارك لا تزال محتدمة في عدة مناطق شرقي وجنوبي البلاد، وسط محاولات روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية، بينما تواصل كييف تعزيز قدراتها الدفاعية بدعم غربي.

الجيش الأوكراني اشتباك ا 24 ساعة مسيرة روسية