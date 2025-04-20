إصابة ضابط شرطة وخفير نظامي في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط شرطة بإدارة الحماية المدنية في البحيرة، وخفير نظامي، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها بترعة مجاورة لطريق (دسوق - دمنهور) بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة "دوبل كابينة" شرطة، تابعة لإدارة الحماية المدنية، بمياه ترعة أمام قرية الهوارية، بطريق دمنهور دسوق وإصابة مستقليها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث. وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، ونُقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة موظف محليات

كما أُصيب نائب رئيس مدينة رشيد، وسكرتير المجلس، ومسئول الأملاك، وموظف الحسابات وسائق السيارة وأخر، أمس، السبت، إثر اصطدام سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل أثناء قيامهم بحملة رقابية على الأسواق.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة رشيد، بوقوع حادث سير بين سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل بشارع الحرية بدائرة المركز وإصابة ركاب السيارتين. انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين مستشفى رشيد العام.

وتبين من المعاينة اصطدام السيارة المخصصة لنائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أنور زيدان على سلام، ٥٤ سنة، ومقيم في رشيد، بأخرى نصف نقل قيادة فتحي عبد العزيز محمد، ٢٦ سنة، سائق ومقيم في رشيد.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من "وليد فريد بسيوني، (52 عامًا)، سكرتير المجلس وأحمد سعيد عبد العزيز، (45 عامًا)، مسؤول الحسابات، وسامى محمد محمد الدمياطي، (53 عامًا)، مسئول أملاك الدولة وخميس جمعة إبراهيم (52 عامًا) سنة، سائق مجلس المدينة. وتم التحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مصرع وإصابة 4 أشخاص

ولقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتان نقل وسرفيس، بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص، تبين حدوث تصادم سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية مع سرفيس بطريق الخدمات عند الكيلو 71 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

وأسفر الحادث عن وفاة يوسف إبراهيم سيد 17 عاما - عامل- وإصابة 3 أخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، ونُقلت جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.