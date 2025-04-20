وزيرة التنمية المحلية تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

الأحد 20/أبريل/2025 - 12:35 ص

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، وسط تواجد عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومجلسي النواب والشيوخ والسياسيين وكبار رجال الدولة.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للبابا تواضروس الثاني، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، معربة عن خالص أمنياتها لقداسته بموفور الصحة والسعادة متمنية له عيدًا سعيدًا، ولمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن التقدير الكبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية لقداسة البابا تواضروس وللدور الريادي الذي يلعبه قداسته في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع المصري.