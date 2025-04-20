تحت شعار «فرحة قلب».. مستقبل وطن المنيا يحتفل بيوم اليتيم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا، احتفالية مميزة بمناسبة يوم اليتيم، وذلك بمدينة المنيا الجديدة، تحت شعار " فرحة قلب" بإشراف النائب محمد نشأت العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوي، أمين التنظيم، في أجواء من البهجة والسرور.

مستقبل وطن المنيا يحتفل بيوم اليتيم.

شارك في الفعالية محمد أبو العيون، أمين الحزب بمركز المنيا، ومؤمن خلاف، أمين التنظيم، ومحمد عبد المحسن، أمين العمل الجماهيري، والدكتورة عبير كمال أمينة التعليم والبحث العلمي، وأحمد عثمان عضو هيئة المكتب، إلى جانب عدد من أمناء الوحدات القروية بأمانة المركز.

تضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية متنوعة، شملت عروضًا غنائية، ورسمًا على الوجوه، بالإضافة إلى عروض التنورة التي أضفت أجواءً من الفرح بين الأطفال.

هدايا نقدية ووجبات غذائية

وفي ختام الفعالية، تم توزيع هدايا نقدية ووجبات غذائية على أكثر من 150 طفلًا، وسط أجواء من السعادة.تأتي هذه المبادرة في إطار حرص حزب مستقبل وطن على دعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

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