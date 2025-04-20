متفوقا على كبار أوروبا وأفريقيا.. زد بطلا للنسخة الثانية من بطولة دوري زد الدولية للناشئين

توج نادي زد إف سي، ببطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 9 نقاط ليحجز المركز الأول متفوقا على كبرى الأندية الأفريقية والأوروبية المشاركة بالبطولة، يأتي ذلك تكليلا لجهود إدارة نادي زد الرياضي في إعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر تضم أفضل المواهب، والتي يتم تطوير مستواها من خلال أفضل المدربين المحليين وتحت إشراف أجنبي، ووفق أحدث الأنظمة التدريبية.

أصحاب الأرض أبطال دوري زد الدولية

وقدم لاعبو نادي زد إف سي، أداء قويا خلال منافسات البطولة، إذ استطاع الفريق تسجيل 6 أهداف ليصبح أشرس هجوم، وثاني أقوى خط دفاع في البطولة بعد نادي أسيك الإيفواري، وعلى المستوى الفردي، حقق اللاعب عمرو عادل لقب أفضل حارس مرمي في البطولة، واللاعب بلال إبراهيم بلقب أفضل لاعب في البطولة.

ونجح نادي زد إف سي، في تحقيق 3 انتصارات خلال مشوار البطولة على أندية هرتا برلين بثلاثية نظيفة، والمنتخب الوطني المصري مواليد 2009، وأسيك الإيفواري بهدف مقابل لاشئ.

ترتيب الأندية

وحل في المركز الثاني لبطولة دوري زد الدولية للناشئين نادي أسيك الإيفواري، برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث أستون فيلا الإنجليزي والذي جمع 7 نقاط، ويليه راسينغ سانتاندير الإسباني في المركز الرابع بنفس الرصيد، وحل في المركز الخامس والسادس ناديي هرتا برلين الألماني والمنتخب المصري مواليد 2009 برصيد 5 نقاط.



قال الدكتور أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لزد إف سي، إن نجاح النادي في الفوز ببطولة دوري زد الدولية تحت 17 سنة، والتي شهدت مشاركة أندية لديها قاعدة ناشئين قوية، يعكس المستوى الفني والبدني وكذلك الخططي المتميز للاعبي زد، وقدرتهم على الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، والانضمام للمنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار نادي زد في تنظيم بطولات دولية جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة خبرات اللاعبين والمدربين.

الأندية المشاركة في بطولة زد الدولية

يذكر أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين International League (ZIL) ZED تحت 17 سنة، قد شهدت مشاركة 6 فرق وهي زد اف سي، وأستون فيلا الإنجليزي، وهرتا برلين الألماني، وراسينغ سانتاندير الأسباني، وأسيك الإيفواري، والمنتخب المصري مواليد 2009، يأتي تنظيم البطولة في إطار حرص إدارة نادي زد الرياضي، على تنظيم بطولات رياضية كبرى ليصبح في مقدمة الأندية القادرة على المنافسة في الساحة الدولية، وتأكيدًا على قدرته على استضافة وتنظيم بطولات دولية.

ويعد نادي زد الرياضي، هو النادي المصري الوحيد الذي ينظم بطولات دولية للناشئين والشباب بمشاركة أندية كبرى من كافة القارات، أبرزها بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، وبطولة زد الدولية للناشئين تحت 17 سنة، وذلك في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قاعدة ناشئين في مصر لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر لتحقيق أداء إيجابي في البطولات القارية والعالمية، وتأهيل لاعبين للاحتراف الخارجي.



