أوكرانيا تتلقى 11 شحنة مساعدات إنسانية لقطاع الطاقة من ثلاث دول أوروبية

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، السبت، أن البلاد استقبلت 11 شحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم قطاع الطاقة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن المساعدات وصلت من كل من ليتوانيا وبولندا وبلجيكا، مشيرة إلى أن هذه الشحنات تندرج ضمن جهود دعم البنية التحتية للطاقة في ظل التحديات التي تواجهها أوكرانيا جراء الحرب.

وأكدت الوزارة أن هذه المساعدات ستُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين قدرة البلاد على مواجهة الأعطال الناتجة عن الهجمات الروسية المتكررة على منشآت الطاقة.