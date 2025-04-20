قوات الاحتلال تغلق مداخل عدة قرى وبلدات بمحافظة سلفيت بالضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مداخل عدة قرى وبلدات في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

كما أغلقت قوات الاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بروقين، والبوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة دير بلوط باتجاه قرية رافات، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على المدخل الآخر لبلدة دير بلوط.

وفي السياق، أصيب الليلة، شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري على أراضي نزلة عيسى شمال طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (31 عاما)، برصاص الاحتلال في القدم، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط مصطفى البدن بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.