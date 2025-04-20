محافظ الفيوم يزور الكنائس لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.. صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء أمس السبت، بزيارة عدد من الكنائس بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، شملت الكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة مار جرجس.

رافقه خلال الزيارة كل من اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، وخالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والقيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي الأزهر والأوقاف، حيث كان فى استقبالهم، الأنبا إبرام مطران الفيوم، والقمص بولا عطية وكيل مساعد مطرانية الفيوم، والقمص صليب توفيق وكيل مساعد المطرانية، والقمص فرانسيس وجدي نائبًا عن الأنبا توماس عدلي، مطران الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، والنائب أيمن شكري عضو مجلس النواب.

المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ

قدم محافظ الفيوم، تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيرًا أن الحياة لا تخلو من الصعوبات والتحديات، وأن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على اجتياز هذه التحديات، بجهود وتعاون المخلصين من أبنائها.

وقال محافظ الفيوم، أن المصريين دائمًا ما يضربون أروع الأمثلة في التآلف والتآخي خلال احتفالهم بالأعياد، ويتبادلون الزيارات والتهاني، لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحى، مطالبًا الجميع بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه، وأن تدوم المحبة والأخوة بين أبناء الوطن.

مصر تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات

وأشار "الأنصاري" أن مصر تشهد طفرة تنموية في مختلف المجالات، وتخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والتنمية، مؤكدًا أن مصر تستحق منا أن نتحد ونتعاون وتتضافر جهودنا في الحفاظ عليها وعلى مكتسباتها، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما أعرب قساوسة ورعاة الكنائس عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمحافظ الفيوم، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية، على تقديم التهنئة لهم بالعيد، مؤكدين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والسعادة بين أبناء الوطن، وأننا دائمًا ما نصلي من أجل مصر وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها السعادة والمحبة والسلام، وأن تنتهي مشكلة إخوتنا في فلسطين في أسرع وقت.

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