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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزير التعليم يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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شارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس السبت، في قداس عيد القيامة المجيد الذي يُقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووسط تواجد لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي الهيئات والمؤسسات وسفراء عدد من الدول.

وحرص السيد محمد عبد اللطيف على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام، معربا عن اعتزازه بمشاركة الكنيسة المصرية احتفالاتها الدينية، ومؤكدًا أن المجتمع المصري يجسد عبر العصور أسمى معاني المحبة والتسامح وقيم التعايش المشترك.

وأكد الوزير أيضًا على التزام الوزارة بغرس أسس المواطنة وقيم الانتماء والتعايش وقبول الآخر في نفوس النشء، باعتبار التعليم حجر الأساس في بناء دولة عصرية متقدمة تقوم على العدالة والمساواة.

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