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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب  شاب فلسطيني، الليلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري على أراضي نزلة عيسى شمال طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب (31 عاما)، برصاص الاحتلال في القدم، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مداخل عدة قرى وبلدات في محافظة سلفيت.

وأقدم الاحتلال على إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بروقين، والبوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة دير بلوط باتجاه قرية رافات، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على المدخل الآخر لبلدة دير بلوط.

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