‎ البابا تواضروس: نصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر

‎قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته بعيد القيامة المجيد، متمنيا لمصر المزيد من التقدم والرخاء.

قداس عيد القيامة

‎وذكر قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية - أنه يصلي دائما أن يديم المحبة في بلادنا مصر، وأن يرفع الصراعات والحروب في كل مكان، وأن يحفظ الله بلادنا وسط هذا العالم الشرير، وأن يعزز وحدتنا كما اعتادنا دائما في بلادنا.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الشكر للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق على تهنئته بعيد القيامة، كما قدم الشكر للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، كما شكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي أكد أن هذه المناسبات فرصة لتأكيد قوة النسيج الوطني المصري، كما شكر الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس القومية ورؤساء الأحزاب والجامعات والهيئات القضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة والدبلوماسيين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة والشخصيات العامة.