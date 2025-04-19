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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالفيديو.. القبض على المتهمين بسرقة "كراتين" من أعلى سيارة نقل بالعريش

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة عدد من الكراتين من أعلى مقطورة سيارة نقل ووضعها داخل سيارة ملاكى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء توقف إحدى سيارات النقل بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمديرية أمن شمال سيناء محملة بعدد من "كراتين المواد الغذائية" قام (3 أشخاص) بإعتلاء مقطورة السيارة وسرقة عدد من الكراتين ووضعها داخل سيارة ملاكى مُستغلين عدم تواجد قائد السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش) "تم ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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