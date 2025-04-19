البابا تواضروس مهناً الأقباط بعيد القيامة: "الجميع يحتفل في الكنائس"

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد أثناء عظته في القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد الذي أقيم الليلة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد القيامة

وقال قداسته: أهنئكم بعيد القيامة فهو عيد اعياذنا واهنيئ جميع الأقباط َجميع الكنائس في مصر وأوربا وأستراليا وفي الأمريكيتين واهني كل الأباء.



وتابع، ويتميز هذا العلم بأن الجميع المسيحيين الكنائس تحتفل في موعد واحد، موضحاً ان التقويم القبطي انه كان من يحدد موعد العيد في القرون الأولى للمسيحية.



وأكمل، القيامة حدث في القرن الاول وله أدبه وله شهود كثر تاريخياً وهي موجودة في أورشاليم، واهمية عيد القيامة تقع في خطيئة أدم كونه قد كسر الوصية الإلهي، ومن وقت ذرد ادم امتدت الخطية لكل الأجناس.



وتابع، فداود النبي حتى يقول في احد المرامير بالخطايا ولدتني أمي، وبالقيامة خلص الإنسان.