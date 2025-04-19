البابا تواضروس يبعث رسالة تهنئة بمناسبة عيد القيامة

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية بمناسبة عيد القيامة المجيد، والتي جاءت نصها كالآتي:

أهنئكم جميعًا بعيد القيامة المجيد،العيد الذي نختتم به صومًا مقدسًا استمر خمسة وخمسين يومًا، نحتفل بالقيامة المجيدة على مدار الخمسين يومًا

القادمة، والتي نسميها الخمسين يومًا المقدسة.

في عيد القيامة المجيد، نحتفل بعمل الله معنا، حيث منحنا نعمة ثلاثية من خلال قيامته، منحنا المحبة والنعمة والشركة، هذا ما نعبر عنه دائمًا في

البركة الختامية القصيرة لجميع الصلوات، نقول محبة الله الآب، ونعمة الابن الوحيد، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس، وهذه البركة الثلاثية

التي تلقيناها في القيامة المجيدة، أو بسبب القيامة المجيدة.

أولًا، المحبة التي أحبنا الله بها، حتى جاء إلى العالم محبةً لنا، نحن نحبه لأنه أحبنا أولًا (١ يوحنا ٤: ١٩). كان هذا هو التجسد المجيد، كان التجسد المجيد هو مرور الله إلينا على الأرض. لم تكن محبته نظرية أو لفظية أو بعيدة، بل

كانت محبة حقيقية. لقد جاء وتجسد، والكلمة صار جسدًا وحل بيننا، ورأينا مجده (يوحنا ١: ١٤)، هكذا أحب الله العالم، لا توجد محبة أقرب أو أقوى من أن يقترب المحب من المحبوب، أصبح كل شخص بيننا محبوبًا من الله

المحب.

ثم جاءت النعمة العظيمة: نعمة القيامة، ونعمة المغفرة، ونعمة الفداء، ونعمة التجديد. لقد حصلنا على هذه النعم وحصلنا عليها من خلال عمل

المسيح. تجسده على الأرض، ثم موته على الصليب المجيد من أجلنا، ثم قيامته من أجل خلاصنا. هذه النعمة العظيمة تمنح البشرية نعمة القيامة.

كما نعلم، فإن القيامة تنطوي على "فعل القيامة"، وهو فعل قوي. الشخص الذي كان جالسًا ثم وقف واستمر في الوقوف. هذه علامة على الاستعداد، وعلامة على أن الشخص يتمتع

بصحة كاملة: القيامة. لذلك، نبدأ يوميًا

تسبيح منتصف الليل قائلًا: قوموا يا أبناء النور، فلنسبح رب الجنود. أبناء النور هم أبناء القيامة. ونبدأ بالفعل "قوموا". هذه هي القيامة المجيدة التي نتمتع بها.

وأيضًا، شركة الروح القدس، التي توحدنا جميعًا في كنيسة واحدة، في إيمان واحد، في عمل واحد، في رجاء واحد، بدءًا من محبة واحدة. نصبح

جميعًا أعضاء في جسد المسيح. ويصبح المسيح رأس هذا الجسد. إن عمل الروح القدس فينا هو توحيدنا جميعًا من خلال الأسرار المقدسة، من

خلال الصلوات، من خلال القراءات، وجميع الممارسات الروحية.

هذه هي المحبة، وهذه هي النعمة، وهذه هي الشركة. لذلك، في كل صلاة، يختتم الكاهن الصلاة بهذه العبارة الختامية. إنه يذكرنا بأعمال الله معنا في المحبة والنعمة والشركة. هذا هو برنامج حياتنا في قراءات الكنيسة. وهذا موجود في أناجيل القداسات طوال السنة القبطية. في شهري توت وبابا، نتعلم محبة الله الآب. في

الأشهر السبعة التي تلي ذلك، نتعلم من حتحور نعمة الابن الوحيد، الذي عمل معنا. ثم، في الأشهر المتبقية، نتعلم شركة الروح القدس وموهبته

وعطيته.

القيامة قوة عظيمة. إحدى القصص الجميلة التي ترمز إلى قوة القيامة هي: ذهب بعض الأطفال وسألوا النار: "هل أنتِ أقوى شيء على الأرض؟" قالت لهم: "لا، الماء أقوى مني". فذهبوا وسألوا الماء: "هل أنت أقوى شيء على الأرض؟" قالت لهم: "لا، الشمس أقوى مني. إنها تُبخّرني." فذهبوا إلى الشمس وسألوها: "هل أنتِ أقوى من الأرض؟" فقالت لهم: "لا، الغيوم تُظلّلني وتغطيني." فذهبوا إلى السحابة وسألوها: "هل أنتِ أقوى من الأرض؟" فقالت: "لا، الهواء يُحرّكني من مكان إلى آخر." فذهبوا إلى الهواء وسألوها: "هل أنتِ أقوى من الأرض؟" فقالت لهم: "لا، الجبل أقوى مني لأنه يُغيّر اتجاهي عندما أواجه جبلًا، ولا أستطيع عبوره." فذهبوا إلى الجبل وسألوها: "هل أنتِ أقوى من الأرض؟" فقالت لهم: "لا، الإنسان أقوى مني، لأنه يستطيع أن يُمزّقني." فذهبوا إلى الرجل وسألوه: "هل أنتِ أقوى من الأرض؟" فقال لهم: "لا، الموت أقوى مني. لا أستطيع هزيمة الموت." فقالوا: "لنسأل الموت." هل أنتم الأقوى؟ قال لهم: "لا، المسيح أقوى لأنه بالموت داس الموت. بموت المسيح على الصليب داس الموت. وكما يعلمنا الرسول بولس: "أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟" (كورنثوس الأولى ١٥: ٥٥). مات المسيح على الصليب وقام من بين الأموات ليقهر الموت. وهكذا نلنا الحياة الأبدية. نقول: "قام المسيح من بين الأموات، وداس الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور".

أهنئكم جميعًا بعيد القيامة المجيد. أهنئ جميع المطارنة والأساقفة والكهنة والقمصين والقساوسة. أهنئ الشمامسة والأرخون. أهنئ الخدام وجميع العائلات القبطية التي تحتفل بعيد القيامة المجيد.

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد القيامة

وتابعت رسالة البابا: أهنئ جميع الأطفال والشباب في كل كنيسة، وفي كل قداس، وفي كل ركن من أركان العالم. من حسن حظ هذا العام أن نحتفل جميعًا بعيد القيامة

المجيد معًا. يحتفل جميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم بعيد القيامة المجيد في يوم واحد. وهذا أمرٌ مُفرح، لأننا نحتفل هذا العام أيضًا بالذكرى

السنوية السابعة عشرة لمجمع نيقية المسكوني الأول. وهو المجمع الذي صاغ قانون الإيمان: "حقًا نؤمن بإله واحد". أهنئ جميع الكنائس في جميع أنحاء العالم. أهنئ جميع العاملين والخدام. وأنقل إليكم محبة الكنيسة الأم في مصر. إلى جميع كنائسنا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. في أفريقيا، وفي كرسي القدس، وفي آسيا، وفي أستراليا. أهنئ الجميع. أتمنى لكم عيدًا مباركًا وقيامة مع المسيح. وفرحًا يدوم طوال حياتكم.

ولا ننسى المحبة والنعمة والشركة. لإلهنا كل المجد والإكرام، الآن وإلى الأبد. آمين.