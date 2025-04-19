العثور على جثة رضيع داخل "كيس" في الفيوم

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية خلف التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد العثور على جثه طفل ولد حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية بالقريه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ من أهالي قرية خلف بسنورس

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من أهالي قرية خلف، يفيد بالعثور على جثه طفل رضيع ملقى داخل الأرض الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن أهالي القرية، شعروا أن كيسًا أسود ملقى في ارض زراعيه، وحين فتحوه كشفوا أنه رضيع حديث الولادة، عُمره ساعات، وجثة هامدة.

فحص كاميرات المراقبة

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعه والتي صرحت بسرعه فحص كاميرات المراقبة في المنطقة، لمعرفة الشخص الذي ألقى جثة رضيع في الشارع.