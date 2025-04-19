محافظ القليوبية يشهد قُداس عيد القيامة بكنيسة العذراء ببنها

شَهِد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قُداس عيد القيامة المجيد بمقر كنيسة العذراء بمدينة بنها، يُرافقهُ اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، وعددً من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين.

وفد كنسي يستقبل محافظ القليوبية



وكان في استقبال "المحافظ" والوفد المُرافق لسيادته الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا وتوابعها وعددً من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي، موجهين كل التحية والتقدير على تلك المُشاركة التي من شأنها تعمل على انتشار الحُب والتسامُح والسعادة بين أبناء الوطن.

محافظ القليوبية يهنئ المسيحيين

ووجه محافظ القليوبية، خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط القليوبية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن الإحتفال بالعيد بمُشاركة كافة الأطياف دليل على قوة علاقات المحبة والأُلفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثُها الأجيال، مُعرباً عن فخره وإعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحُم بين المصريين مسلمين ومسيحيين كنسيج واحد، والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به للتعايُش والتسامح في العالم كله لنكون جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، قائلاً أن مصر ستظل دولة التسامح والوحدة وأن هذا التلاحُم الوطني الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظلُ دائماً صمام الأمان والركيزة الأساسية للإستقرار والرخاء.

الوحدة الوطنية

وشدد على أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال أساس قوة وتماسُك المُجتمع المصري على مرالعصور، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحِد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عيد القيامة

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