أتلتيكو مدريد يخسر من لاس بالماس بهدف قاتل بالدوري الإسباني

تلقى فريق أتلتيكو مدريد هزيمة مفاجئة من مضيفه لاس بالماس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جران كاناريا، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت مباراة لاس بالماس ضد أتلتيكو مدريد حذرًا دفاعيًا من الفريقين في أغلب دقائق اللقاء، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين، حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، الذي شهد تسجيل هدف قاتل من جانب أصحاب الأرض.

مباراة لاس بالماس ضد أتلتيكو مدريد

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة لاس بالماس ضد أتلتيكو مدريد، وسط تفوق في الاستحواذ على الكرة للأتلتي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل بلا أهداف، حتى الدقيقة 90+3، التي شهدت تسجيل خافيير مونوز هدف فوز لاس بالماس، بعد ارتباك دفاعي في صفوف أتلتيكو مدريد، ليخطف الفريق المستضيف 3 نقاط ثمينة.

ترتيب الدوري الإسباني

بهذه الهزيمة، ابتعد أتلتيكو مدريد عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ10 نقاط كاملة، تجعله بشكل نسبي خارج المنافسة على لقب الموسم الجاري 2024-2025.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 63 نقطة، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع لاس بالماس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر.