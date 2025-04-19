ملحمة نجوم الفن لمواساة أسرة سليمان عيد.. صور

حرص عدد كبير من النجوم على تقديم العزاء في الفنان سليمان عيد بمسجد الشرطة مساء اليوم السبت.
وحضر عدد كبير من النجوم من بينهم إلهام شاهين وابو الليف وأشرف عبد الباقي وجمال عبد الناصر وصابرين وهنا الزاهد والعمر سي ويسرا ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وأحمد السقا ومحمد سامي وزوجته مي عمر والفنان محمد محمود محمود البزاوي وكريم محمود عبدالعزيز وغيرهم.
وبدأ مساء اليوم السبت، عزاء الراحل سليمان عيد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.
ويتلقى العزاء نجل الفنان سليمان عيد وابن شقيقته الفنان حمدي المرغني.
وصباح أمس الجمعة، كتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".
وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1968 بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة بسيطة شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيته وروحه الكوميدية العفوية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني بصبر ومثابرة، قبل أن ينطلق بقوة بعد مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 مع الزعيم عادل إمام.