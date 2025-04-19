الكاتدرائية المرقسية تخصص أماكن للأشقاء السودانيين والإثيوبيين في قداس عيد القيامة

في مشهد يعكس روح المحبة والاحتواء، خصصت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية أماكن مميزة للأشقاء السودانيين والإثيوبيين المشاركين في قداس عيد القيامة المجيد، حيث تواجدوا في المدرج العلوي داخل الكنيسة، وسط ترحيب منظم من فرق الكشافة ومسؤولي الكنيسة.

احتفاء خاص بمشاركة الجاليات الإفريقية

حرصت الكشافة على تنظيم أماكن الجلوس وتوفير أجواء مناسبة للأشقاء الوافدين من السودان وإثيوبيا، ما يعكس اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدّ جسور التواصل مع الجاليات الإفريقية المقيمة في مصر، وتعزيز المشاركة الروحية في المناسبات الكنسية الكبرى.

صيحات الفرح والزغاريد تملأ الكنيسة بعد “تمثيلية القيامة”

عقب انتهاء طقس “تمثيلية القيامة”، التي تجسّد قيامة السيد المسيح من بين الأموات، عبّر الأشقاء السودانيون والإثيوبيون عن فرحتهم الغامرة بإطلاق صيحات الفرح والزغاريد، في مشهد احتفالي أدخل البهجة على جميع الحاضرين، وعكس عمق التلاحم الإنساني والثقافي بين الشعوب.