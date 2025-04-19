الدوري الإيطالي.. روما يواصل الزحف نحو المربع الذهبي بإسقاط هيلاس فيرونا

حقق فريق روما انتصارًا صعبًا على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

تمكن فريق روما من إسقاط هيلاس فيرونا في فخ الهزيمة، بهدف مبكر في المباراة، وحافظ على تقدمه بهذا الهدف حتى نهاية اللقاء.

مباراة روما ضد هيلاس فيرونا

وسجل إندور شومورودوف هدف مباراة روما ضد هيلاس فيرونا الوحيد، وذلك في الدقيقة الرابعة بتمريرة من زميله ماتياس سولي.

بهذا الفوز، يواصل روما الزحف نحو المربع الذهبي في الدوري الإيطالي، ليبتعد عن المركز الرابع بفارق نقطتين فقط مؤقتًا.

بتلك النتيجة، رفع روما رصيده إلى 57 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متساويًا في عدد النقاط مع بولونيا صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس رابع الترتيب، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.