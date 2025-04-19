قيادات الازهر في زيارة الأخوة الأقباط للتهنئة بعيد القيامة المجيد بشمال سيناء

توجه فريق من ازهر شمال سيناء بقيادة محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بزيارة مقر الكنيسة بالعريش، لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء، نيابة عن اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

قيادات الكنيسة تستقبل الزائرين

وكان فى استقباله القمص غبريال ابراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء، وشارك فى الحضور الدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف، حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والكابتن ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.

كلمة تهنئة للخواة الاقباط

كما ألقى "عبد العظيم" كلمة تهنئة وكان أهم ما جاء فى كلمته أن الأزهر الشريف يدعم الترابط والتعايش والوحدة الوطنية بين كافة أطياف الشعب المصرى، كمان أن فضيلة الإمام الأكبر صاحب أفضل وثيقة عالمية لدعم ملف الإخوة الإنسانية بين كافة الديانات، مؤكدا أن هذه هى مصر.