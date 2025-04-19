غارات أمريكية على 3 محافظات يمنية والحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس

قال إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من عدن، إن ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وصنعاء ومأرب، تعرضت لسلسلة من الغارات الجوية الأمريكية، موضحًا أن أكثر من 13 غارة استهدفت ميناء ومطار الحديدة، وهما موقعان سبق استهدافهما سابقًا من قبل تحالف حراس الازدهار والطيران الأمريكي، ولم تُعرف بعد الحصيلة النهائية للخسائر، لكن مصادر محلية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من عناصر جماعة الحوثي.

الغارات طالت مناطق في محيط العاصمة

وأشار إلى أنه في صنعاء طالت الغارات مناطق في محيط العاصمة، منها بني مطر والحيمة وبني حشيش وحمدان، حيث استُهدفت مواقع ومعسكرات تابعة للحوثيين، وأعلنت جماعة الحوثي أنها أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 كانت تنفذ مهام تجسسية في أجواء صنعاء، مستخدمة صواريخ أرض-جو محلية الصنع.

إسقاط أكثر من 20 طائرة أمريكية خلال العام الماضي

وأضاف أن الجماعة ذكرت أنها أسقطت أكثر من 20 طائرة أمريكية خلال العام الماضي، منها ثلاث طائرات على الأقل خلال الأسبوعين الأخيرين، وقد نشرت صورًا لحطام الطائرة الأخيرة، وبحسب محللين عسكريين، فإن طائرات MQ-9 تحلق على ارتفاعات منخفضة وبسرعة محدودة أثناء مهامها التجسسية ما يجعلها عرضة للاستهداف.

كما أشارت تقارير إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت أيضًا مقرات للحوثيين في حي النهضة والصافية بصنعاء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.