أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. ارتفاع طفيف لبيتكوين وإيثريوم وسط تباين أداء السوق

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم تحركات ملحوظة في أسعار أبرز العملات المشفرة، وسط استمرار حالة التذبذب في السوق العالمي. فيما يلي رصد لأهم المؤشرات والأداء اليومي لأشهر العملات الرقمية.

البيتكوين يسجل ارتفاعًا طفيفًا

سجلت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاعًا بنسبة 0.82% خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل سعرها إلى 85,207.3 دولارًا، بحجم تداول يومي بلغ 15.44 مليار دولار، وقيمة سوقية إجمالية تقترب من 1.69 تريليون دولار، مما يعكس استمرار هيمنتها بنسبة 32.28% على سوق العملات المشفرة.

أداء إيجابي للإيثريوم وسولانا

ارتفعت عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 1.31% لتسجل 1,614.07 دولارًا، بحجم تداول يومي قدره 7.34 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 194.6 مليار دولار.

أما سولانا (SOL) فقد لفتت الأنظار بارتفاع قوي نسبته 3.34% لتسجل 138.554 دولارًا، بقيمة سوقية بلغت 71.58 مليار دولار.

استقرار التيثر وUSDC

استقرت العملات المستقرة نسبيًا، حيث سجلت عملة تيثر (USDT) سعر 0.9997 دولار، بزيادة هامشية بلغت 0.01%، في حين بلغ سعر USDC حوالي 1.0002 دولار دون تغير يذكر، مما يعكس استقرارها كأدوات للتحوط داخل السوق.

تقلبات في أداء بعض العملات البديلة

سجلت بعض العملات الرقمية البديلة (Altcoins) تحركات مختلفة:

ريبل (XRP) ارتفع بنسبة 0.51% ليصل إلى 2.0863 دولار.

كاردانو (ADA) شهد استقرارًا عند 0.6281 دولار بزيادة طفيفة بلغت 0.02%.

دوج كوين (DOGE) انخفض بنسبة 0.61% مسجلًا 0.1571 دولار.

تشاين لينك (LINK) ارتفع بنسبة 2.68% إلى 12.95 دولار.

أفالانش (AVAX) حقق ارتفاعًا قويًا بنسبة 5.44% مسجلًا 20.18 دولار.

العملات الأكثر نشاطًا

من حيث النشاط في التداول، تصدّرت البيتكوين القائمة، تلتها ريبل، وسولانا، والإيثريوم، في حين شهدت عملات مثل GALA وTRUMPo وPEPE ارتفاعات لافتة تجاوزت في بعضها حاجز الـ6%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالعملات ذات رأس المال المتوسط والصغير.

عملات بديلة تحت المجهر

عملة Hyperliquid (HYPE) ارتفعت بنسبة 6.11% لتسجل 17.91 دولارًا.

عملة SUI ارتفعت بـ 1.07% لتسجل 2.1593 دولارًا، على الرغم من انخفاضها خلال الأسبوع.

في المقابل، شهدت OM/USD تراجعًا ملحوظًا بنسبة 6.42%.

نظرة مستقبلية

رغم التذبذب، فإن الأداء الإيجابي لأكبر العملات الرقمية يعكس ثقة نسبية في السوق، مع ترقب المستثمرين لأية تطورات تنظيمية أو اقتصادية قد تؤثر على توجهات السوق في الأيام المقبلة.