أول تعليق من النني بعد تتويجه مع الجزيرة بأول ألقابه

تحدث النجم المصري محمد النني عن تتويج فريقه الجزيرة بلقب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب شباب الأهلي في المباراة النهائية.

توج النني بلقب بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مساء اليوم السبت، مع فريقه الجزيرة الإماراتي، بعد الفوز على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في النهائي، محققًا أول بطولة له مع فخر أبوظبي.

مباراة الجزيرة ضد شباب الأهلي

احتضن ملعب استاد هزاع بن زايد المباراة النهائية من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين الجزيرة وشباب الأهلي، والتي شهدت مشاركة النني أساسيًا مع فريقه ولعب اللقاء كاملًا في خط الدفاع.

محمد النني

وعبر لاعبو فريق الجزيرة عن فرحتهم الغامرة بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثانية في تاريخ النادي، وجاء على رأسهم محمد النني، الذي قال في تصريحات بعد المباراة: «ترشيح شباب الأهلي للتتويج بالبطولة قبل المباراة، حفزنا أكثر للفوز».

وأكد النني: «أصعب أوقات المباراة عندما سجل المنافس هدف التعادل»، مشيرًا: «لاعبو الجزيرة ظهروا بروح قتالية عالية».

محمد النني يحتفل باللقب

كما احتفل النني بتتويجه بأول لقب مع الجزيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر النني صورة التتويج ببطولة كأس مصرف أبوظبي مع الجزيرة، معلقًا عليها: «الحمد لله».

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.