تمثيلية القيامة… لحظة روحية مميزة في قداس العيد

أدّى البابا تواضروس الثاني والأساقفة والشمامسة “تمثيلية القيامة”، وهي طقس سنوي يُجسّد قيامة السيد المسيح من بين الأموات، حيث يتم خلالها تخفيض إضاءة الكنيسة تدريجيًا، وتبادل الحوارات الرمزية بين رئيس الكهنة وكبير الشمامسة.

إضاءة الكنيسة كاملة

وتُختتم التمثيلية بإضاءة الكنيسة كاملة بعد إعلان “الرب العزيز القوي الجبار… هو ملك المجد”، في إشارة رمزية إلى نور القيامة وانتصار الحياة على الموت. بعدها تبدأ “دورة القيامة” التي تشمل الطواف بالصلبان وأيقونات السيد المسيح وسط تراتيل وألحان فرائحية.

بعد صوم 55 يومًا… القيامة تجمع الأقباط في فرح عظيم

يأتي هذا القداس بعد صيام استمر 55 يومًا، حيث دخل قداسة البابا الكنيسة الكبرى وسط موكب مهيب من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، حاملين الصلبان ومردّدين ألحان العيد، في مشهد يعكس روحانية وفرحة القيامة.