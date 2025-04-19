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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث سير مروع بالمنيا.. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث السير المروع الذي وقع اليوم السبت، في محافظة المنيا، حيث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال.

توجيه وزيرة التضامن 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وذلك بالتنسيق مع  المحافظة والجمعيات الأهلية، حيث تم تقديم مساعدات عاجلة لأسر الضحايا  والمصابين.

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