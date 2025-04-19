بالصور.. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة العذراء مريم

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، بكنيسة العذراء مريم الكائنة بشارع محمد على، وذلك بمشاركة كهنة كنيسة العذراء مريم والشمامسة وشعب الكنيسة من جميع الأعمار.

بالصور.. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم

وتخلل صلاة القداس بالكنيسة مجموعة من الترانيم والألحان الخاصة بتلك المناسبة، والتى تتميز بالألحان ذات الطابع المبهج.

وشهد القداس "تمثيلية القيامة" - هي تعتبر جزء أصيل وهام خلال قداس العيد - حيث يجرى إطفاء كافة أنوار الكنيسة، ويتم غلق هيكل الكنيسة، ثم يتم عمل تمثيلية القيامة، وبعد إنتهاء التمثيلية يتم إضاءة الأضواء وفتح أبواب الكنيسة مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن تمثيلية القيامة هي طقس ديني هام يجرى خلال قداس عيد القيامة، وهي محاكاة لقيام السيد المسيح من الموت - حسب معتقدات الديانة المسيحية - حيث يطوف الشمامسة داخل الكنيسة حاملين الرايات والأعلام ثلاث مرات، وسط فرحة المصلين وكل الحضور.

في سياق متصل، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمني مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وغلقت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

IMG-20250419-WA0106

IMG-20250419-WA0097

IMG-20250419-WA0082

IMG-20250419-WA0057