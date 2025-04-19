وسط تأمين رجال الشرطة..آلالاف الأقباط بكنائس الفيوم يحتفلون بعيد القيامة المجيد..صور

احتفل آلاف الأقباط، بكنائس الفيوم، مساء اليوم، بعيد القيامة المجيد، وسط تأمين من رجال الشرطة، بمشاركة فرق الكشافة الكنسية، التي نظمت دخول وخروج المصلين داخل الكنائس.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، وبمشاركة لفيف من القسوس والقمامصة والشمامسة.

محافظ الفيوم على رأس المهنئين بعيد القيامة المجيد

وشارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلوا الأحزاب السياسية، ورجال الصحافة والإعلام، بحضور القداس، وتقديم التهنئة لمطران الفيوم، ورجال الكنيسة، والمصلين.

المحبة والوحدة الوطنية تتجلى في هذه المناسبات

وأعرب "الأنصاري"، عن سعادته، بالمشاركة بالحضور، وتقديم التهنئة بالعيد، مؤكدا أن المحبة والوحدة الوطنية تتجلى في هذه المناسبات.

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