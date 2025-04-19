إجراء قرعة الدورة العربية التاسعة عشرة لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، أجريت قرعة منافسات الدورة العربية التاسعة عشرة لخماسيات كرة القدم التي تنظمها الجامعة خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية مدير البطولة ووفود الجامعات المشاركة بالبطولة.

شكر وتقدير

ونقل الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحيات الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة للوفود المشاركة وقدم الشكر لجميع الفرق.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية لها أهمية كبيرة في تعزيز شخصية الطالب وتنمية مهاراته وزيادة حصيلته المعرفية.

ورحب الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ومدير البطولة برؤساء الوفود المشاركة بالبطولة، وأكد حرص جامعة جنوب الوادي على تنظيم البطولة لنسخ متتالية، مشيرًا إلى أن البطولة تهدف الى صقل المهارات في إطار من الروح الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتناقل الخبرات بين المشاركين.

17 فريقًا تتنافس

تضم البطولة 17 فريقًا تتنافس في أربع مجموعات وأسفرت القرعة عن وقوع جامعات جنوب الوادى وأسوان وسوهاج والمصرية للتعلم الإلكترونى والمنيا الأهلية بالمجموعة الأولى، والمنيا والاهرام الكندية والإسكندرية وجنوب الوادى الأهلية بالمجموعة الثانية، وبنها والفيوم والمستقبل والجلالة بالمجموعة الثالثة، والتعليم العالى والأقصر وهليوبوليس وحلوان بالمجموعة الرابعة.

الثانية

شهد فعاليات القرعة حضورلفيف من القيادات الإدارية واللجان المنظمة للبطولة.