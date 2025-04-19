إخلاء سبيل سوزي الأردنية في نشر أخبار كاذبة

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة ألف جنيه، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية.

القبض على سوزي الأردنية

كانت قوات الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بسرقة وهمية تعرضت لها شقيقتها من ذوي الاحتياجات.

ورصدت الأجهزة قيام سوزي الأردنية بنشر مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرضت لسرقة هاتفها المحمول.

اختلاق واقعة السرقة لزيادة المشاهدات

بالفحص تبين أن المتهمة صديقة المجني عليها، وأن سوزي الأردنية اختلقت واقعة السرقة لزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت معلومات مغلوطة تهدد السلم العام وتثير البلبلة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.