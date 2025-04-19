إصابة نائب رئيس مدينة رشيد وسكرتير المجلس و٤ آخرين بحادث سير في البحيرة

أصيب نائب رئيس مدينة رشيد وسكرتير المجلس ومسئول الأملاك وموظف الحسابات وسائق السيارة وآخر، اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل أثناء قيامهم بحملة رقابية على الأسواق.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة رشيد بوقوع حادث سير بين سيارة مجلس المدينة بأخرى نصف نقل بشارع الحرية بدائرة المركز وإصابة مستقلى السيارتين، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين مستشفى رشيد العام.

وتبين من المعاينة اصطدام السيارة المخصصة لنائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أنور زيدان على سلام ٥٤ سنة ومقيم رشيد بأخرى نصف نقل قيادة فتحى عبدالعزيز محمد ٢٦ سنة سائق ومقيم رشيد.

أسفر الحادث عن إصابة كل من " أنور زيدان على سلام (54 عامًا)، نائب رئيس مدينة رشيد ووليد فريد بسيونى (52 عامًا)، سكرتير المجلس وأحمد سعيد عبد العزيز (45 عامًا)، مسؤول الحسابات وسامى محمد محمد الدمياطى (53 عامًا)، مسئول أملاك الدولة وخميس جمعة إبراهيم (52 عامًا) سنة سائق مجلس المدينة، كما أصيب فتحى عبدالعزيز محمد (26 عامًا)، سائق السيارة النقل، وتم التحفظ على السيارتين، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وسرفيس بمركز أبوالمطامير بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين حدوث تصادم سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية مع سرفيس بطريق الخدمات عند الكيلو 71 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن وفاة يوسف إبراهيم سيد (17 عاما)، عامل- وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وكذلك نقل جثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.