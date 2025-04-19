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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محافظ أسيوط يزور دير المُحرق للتهنئة بعيد القيامة المجيد

اللواء الدكتور هشام
اللواء الدكتور هشام أبو النصر
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زار اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، دير السيدة العذراء مريم المُحرق لتقديم التهنئة للأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المُحرق العامر ومجمع رهبان الدير وشعب الإيبارشية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومجموعة من الآباء رهبان الدير.

 

عيد القيامة عيد لجموع الشعب المصري

قدم المحافظ التهنئة للأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، معربًا عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، مؤكدًا أن عيد القيامة هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

 

المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط

من جانبه رحب الأنبا بيجول بمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة. 

وأكد سعادته بمشاركة إخوانهم لهم فرحتهم بعيد القيامة المجيد وحرصهم على المشاركة والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط دير السيدة العذراء مريم الم حرق أسقف ورئيس دير الم حرق العامر الدكتور مينا عماد نائب المحافظ