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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ يشاركون في صلاة عيد القيامة لتهنئة البابا تواضروس

نواب مجلس الشيوخ
نواب مجلس الشيوخ
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شارك عدد من نواب مجلسي الشعب والشيوخ فى صلوات عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

كان أبرز الحضور من النواب:

الدكتورة سهير عبدالسلام عضو مجلس الشيوخ وعميدة كلية الآداب السابق بجامعة حلوان. 

والدكتورة آمال رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والنائب عمرو القطامي.

 

القيادات الحزبية

كما حضر الإحتفال عدد من القيادات الحزبية أبرزهم محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري و اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر والنائب فايز أبورحاب القيادي باتحاد القبائل العربية والنائب طلعت خليل عضو مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية المرقسية النائب محمد عبدالعزيز حقوق الإنسان بمجلس النواب حزب العربي الناصري رئيس حزب المؤتمر كاتدرائية المرقسية لجنة الصحة بمجلس النواب لجنة الدفاع لجنة الدفاع والأمن القومي وكيل لجنة حقوق الإنسان