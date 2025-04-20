تعرف على أعراض التهاب الأمعاء والأسباب وطرق العلاج

يقدر عدد المصابين بداء التهاب الأمعاء، المتمثل بمجموعة من الأمراض المزمنة التي تُصيب الأمعاء، بحوالي ثلاثة ملايين أمريكي. وتُشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، إلى تزايد شيوع هذه الأمراض في الولايات المتحدة. ورغم انتفاء وجود علاج شافٍ حاليًا، إلا أن بعض العلاجات قد تخفف من حدة الأعراض بشكل كبير، لكن يجب تشخيص المريض أولًا. لدى ماندي غايثر علامات تحذيرية لداء التهاب الأمعاء على الجميع معرفتها.

الأعراض

تختلف أعراض مرض الأمعاء الالتهابي حسب مدى شدة الالتهاب وموضعه. وقد تتفاوت الأعراض بين بسيطة وشديدة. يمر الشخص المصاب بمرض الأمعاء الالتهابي غالبًا بفترات من تفاقم المرض تليها فترات من التعافي والهَدأة.

وتشمل الأعراض المتشابهة بين داء كرون والتهاب القولون التقرحي

استشر اختصاصي الرعاية الصحية إذا لاحظت تغيرا مستمرا في عادات التغوط أو إذا كان لديك أي من أعراض مرض الأمعاء الالتهابي. فرغم أن مرض الأمعاء الالتهابي ليس مميتًا على الأغلب، إلا أنه مرض خطير قد يُسبب لدى بعض الأشخاص مضاعفات تهدد الحياة.



الأسباب

لا يعرف حتى الآن السبب الدقيق للإصابة بمرض الأمعاء الالتهابي. كان يعتقد الأطباء سابقا أن النظام الغذائي والتوتر من العوامل المسببة لحدوث مرض الأمعاء الالتهابي، ولكنهم يدركون الآن أنهما قد يسهمان في تفاقمه، ولكنهما لا يسببان الإصابة به. وهناك عدة عوامل قد تُسبب غالبًا الإصابة بهذا المرض.

الجهاز المناعي: قد يكون حدوث تغير في وظيفة الجهاز المناعي سببًا محتملًا لذلك. فعندما يحاول الجهاز المناعي مكافحة فيروس أو بكتيريا دخيلة، تحدث استجابة مناعية غير طبيعية تجعله يهاجم الخلايا الموجودة في السبيل الهضمي أيضًا.

الجينات: توجد عدة علامات جينية مرتبطةبمرض الأمعاء الالتهابي. ويبدو أيضًا أن الخصائص الوراثية قد تساهم في زيادة خطر الاصابة بمرض الأمعاء الالتهابي، إذ أنه يكون أكثر شيوعًا بين الأشخاص ممّن لديهم أفراد من العائلة مصابون به. ومع ذلك، فمعظم المصابين بمرض الأمعاء الالتهابي ليس لديهم هذه السيرة المرَضية العائلية.



كيف يتم علاج التهاب الأمعاء؟

يعتمد علاج التهاب الأمعاء على التحكم في أعراض التهاب الأمعاء، عادةً ما تكون الراحة والإكثار من السوائل كافيين.إذا كان السبب هو العدوى فعادةً ما يحاربها الجسم دون مساعدة، في بعض الأحيان قد تستمر العدوى البكتيرية لفترة أطول من المعتاد وقد يصف مقدم الرعاية الصحية المضادات الحيوية للمساعدة في مكافحتها.إذا كان السبب هو الإشعاع فسيقوم مقدم الرعاية الصحية بإيقاف العلاج الإشعاعي إما بشكل مؤقت أو دائم.إذا كان السبب هو نقص التروية أو أمراض المناعة الذاتية فيجب معالجة هذه الحالات مباشرة. هل يزول التهاب الأمعاء من تلقاء نفسه؟عادةً ما يشفى التهاب الأمعاء من تلقاء نفسه، يجب أن يختفي التهاب الأمعاء المعدي في غضون أسبوع كما يجب أن يختفي التهاب الأمعاء الإشعاعي في غضون أسابيع قليلة.