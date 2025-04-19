رئيس الأساقفة: نصلي من أجل أن يمنح الله سلامًا لفلسطين والسودان

صلى المطران الدكتور سامي من أجل مصر، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة القداس: نصلي من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزه والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبه ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أوفد محمد مختار أمين ممثلاً للرئيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي أوفد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر السابق والمنسق العام لبيت العائلة المصرية مندوباً عن فضيلته، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة واناب اللواء محمد عوده مندوباً عنه لحضور القداس الالهي وتهنئتنا بالعيد.

البابا تواضروس الثاني

وقال نشكر قداسة البابا المعظم تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته لنا بالعيد. ونتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والذي اوفد الدكتور عمرو الشال أمين الفتوي بدار الافتاء ممثلا لفضيلته.

ونشيد بجهود الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومعاونيه والذي ارسل التهنئة، ونتقدم بالشكر للسيد محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة على مجهوداته الدؤوبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، واللواء حسين بلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وأيضاً رجال الأمن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تأمين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها. ونشكر أيضاً جناب القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الأنجيلية والذي هنئنا بالعيد.

ونتوجه بالشكر لدار الكتاب المقدس علي التهنئة بالعيد بحضور كلاً من عادل عزت ورامي جاد ممثلين لدار الكتاب المقدس.

كما نشكر الاحزاب السياسية واحتفالها معنا بالعيد ونخص بالشكر حزب المصريين الاحرار، والحزب اليبرالي المصري.

ونتقدم بوافر الشكر لوسائل الإعلام المقروءه والمسموعة والمرئية ونخص بالشكر الصحافة ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية، ونشكر أيضاً قناة الكرمة والتي تنقل فاعليات القداس الإلهي معنا على الهواء مباشرة.