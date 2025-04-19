سلاف فواخرجي تكشف حقيقة زواجها من بشار الأسد

سخرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من وثيقة زواج تجمعها بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكتبت سلاف فواخرجي منشوراً ساخراً على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: «لا تواخذونا.. عملناها على الضيق ماعزمنا حدا، قسماً بالله شيء يضحك».

ووجهت فواخرجي أسئلة حادة لمروجي هذه الشائعات: «هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل؟ هل تستطيعون أن تناقشوا أفكاراً دون الطعن بالشرف؟ هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارج غرف النوم؟».

خلوا بالكم على البلد

واختتمت سلاف منشورها، قائلة: «خلوا بالكم على البلد والناس هم أحق بالاهتمام مني».

وكان سبق وأن نشرت فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، صورة لعقد الزواج المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، لتنفي حقيقة الزواج، وتؤكد على البيان الذي ظهر في وثيقة الزواج من حيث الأسماء الثنائية لها بالإضافة إلى اختلاف تواريخ الميلاد، قائلة: "لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس".

وسبق وأصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارًا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.