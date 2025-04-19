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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

محمد سامي ومي عمر وإلهام شاهين.. توافد النجوم على عزاء سليمان عيد بمسجد الشرطة

عزاء سليمان عيد
عزاء سليمان عيد
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حرص عدد كبير من النجوم على تقديم الواجب في الفنان سليمان عيد بمسجد الشرطة مساء اليوم السبت. 

وحضر عدد كبير من النجوم من بينهم إلهام شاهين وابوا الليف أشرف عبد الباقي وجمال عبد النصر وصابرين وهنا الزاهد ويسرا ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وأحمد السقا ومحمد سامي وزوجته مي عمر والفنان محمد محمود محمود البزاوي وكريم محمود عبدالعزيز وغيرهم. 

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وبدأ مساء اليوم السبت، عزاء الراحل سليمان عيد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

ويتلقى العزاء نجل الفنان سليمان عيد وابن شقيقته الفنان حمدي المرغني  بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وصباح أمس الجمعة، كتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1968 بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة بسيطة شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيته وروحه الكوميدية العفوية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني بصبر ومثابرة، قبل أن ينطلق بقوة بعد مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 مع الزعيم عادل إمام.
 

توافد النجوم على واجب سليمان عيد بمسجد الشرطة

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